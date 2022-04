Lazio, Sarri: "Dopo il derby mi sono vergognato. Stasera potevano vincere 5-1"

Maurizio Sarri si gode il successo con il Sassuolo e il pronto riscatto dei suoi dopo il disastroso derby. "Abbiamo reagito bene, non era facile, il derby ci ha lasciato scorie pesantissime. Invece abbiamo fatto una prestazione importante contro un'ottima squadra - ha detto a fine gara - Dopo il derby arrivavo a Formello e mi vergognavo. Non per la sconfitta ma per come è maturata. Stasera è una partita che poteva finire tranquillamente 5-1 o 4-1".