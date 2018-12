Lazio, Milinkovic-Savic e il mercato estivo: "Non è stato semplice..."

03/12/2018

Nella testa di Sergej Milinkovic-Savic c'è solo la Lazio. Il centrocampista serbo ha sofferto il mercato estivo: "Non era una situazione semplice, ogni giorno usciva un nome nuovo. Ma io ho sempre saputo di essere un giocatore della Lazio. Ho rinnovato e sono qua, voglio solo far bene e guardare avanti. La mia valutazione? Ne parla la gente, io penso al campo. A me non interessano i discorsi sulla mia valutazione", ha detto al Gran Galà del Calcio.



Ora è un periodo difficile per la squadra di Inzaghi: "Il ritiro è giusto, è una scelta della società. Staremo un po' insieme, parleremo e proveremo a vincere contro la Sampdoria". Anche lui si sente responsabile: " La mia stagione? Non sono contento, posso fare meglio e devo migliorare, soprattutto mentalmente. Io cerco di allenarmi bene e guardare avanti, sono qua, ho rinnovato per 5 anni e sono felice. Ora penso solo a lavorare".