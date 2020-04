Lazio, Lotito: "Per l'industria del calcio ripartire è indispensabile"

"Ripartire è a mio avviso indispensabile. Bisogna essere consapevoli dei rischi reali e della situazione del calcio italiano, ma molti parlano senza cognizione di causa". Il presidente della Lazio Claudio Lotito non molla e continua la sua battaglia per tornare in campo. "Siamo una grande industria che produce un gettito di 1.2 miliardi per l'erario e se dovesse saltare il meccanismo... si pensi solo alla mutualità che riverbera negli altri sport", ha detto in 'unintervista a Tgr Lazio.