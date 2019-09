Lazio, Inzaghi: "Immobile? Partita straordinaria e tutto già risolto"

La Lazio ha cancellato San Siro con un netto successo sul Genoa e ha riportato il sereno tra Simone Inzaghi e Immobile. "La squadra è stata unita e compatta, abbiamo vinto una partita importante e non semplice. L'abbraccio con Immobile? Se ne è parlato fin troppo, ma con Ciro era già tutto risolto dopo la partita con il Parma. Ho tanti giocatori e devo fare delle scelte, Immobile ha fatto una gara straordinaria ed è normale per lui", ha detto. Lazio, abbraccio Inzaghi-Immobile





















"Abbiamo giocato il nostro calcio, siamo stati cinici nello sfruttare le occasioni. Non posso rimproverare nulla ai ragazzi. Ora pensiamo a giovedì, ma ho avuto un'ottima risposta. Era una gara importante perché abbiamo meno punti di quanto dimostrato va bene giocare bene ma dobbiamo essere più cinici e muovere la classifica. I dieci punti non corrispondono a quanto stiamo facendo", ha aggiunto Inzaghi.

Da parte sua, anche Ciro Immobile considera chiusa la vicenda: "Mi dispiace quello che e' successo la scorsa settimana - le parole dell'attaccante - . Per me lui è un fratello maggiore. Non ci sono scusanti per il mio gesto, ma ho chiesto perdono in modo sincero".