Lazio, Inzaghi: "Dobbiamo tornare alla vittoria"

"Con il Parma domani per noi è una partita importante, veniamo dalla battuta di arresto di sabato a Firenze e abbiamo assolutamente bisogno di tornare alla vittoria. Ci sono ancora 12 punti a disposizione e dobbiamo fare del nostro meglio". Lo dice l'allenatore della Lazio Simone Inzaghi, alla vigilia della gara contro i gialloblù già retrocessi: "Mi spiace per loro, sono amico di Liverani e D'Aversa e non lo meritavano ma hanno una società solida alle spalle e sicuramente torneranno presto in A", sottolinea Inzaghi, che domani non disporrà degli squalificati Leiva e Pereira e dell'infortunato Milinkovic-Savic, operato per una frattura al setto nasale dopo la sfida del Franchi e anche a rischio derby: "Milinkovic ha avuto un intervento l'altro ieri, è stata una brutta frattura. Speriamo di recuperarlo per il derby ma bisognerà anche vedere come reagirà dopo l'intervento. Abbiamo qualche problema ma domani dovremo fare una partita importante", ha concluso il tecnico biancoceleste.

afp