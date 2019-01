Lazio, Inzaghi: "Dovevamo fare il 2-0, non meritavamo di perdere"

27/01/2019

"Non ricordo una Juve così in diffcoltà in questa stagione. Il calcio è crudele, non meritavamo la sconfitta e mi dispiace per i ragazzi che hanno fatto una grandissima partita", questa l'analisi di Simone Inzaghi dopo la sconfitta della Lazio contro la Juventus. Il tecnico biancoceleste, però, guarda il bicchiere mezzo pieno: "Sono sicuro che se continueremo così ci toglieremo diverse soddisfazioni. L'unica pecca è quella di non aver fatto il 2-0 e contro la Juve si paga".



Ritmi alti? "I giocatori si sono sacrificati, siamo sempre stati compatti. Difensori? Non abbiamo sofferto e non ricordo parate di Strakosha. Sul primo gol ha fatto una grande azione Bernardeschi. Sul rigore Lulic non si è accorto che Cancelo era in fuorigioco. Ci dispiace per il risultato, ma abbiamo buone indicazioni. Spiace non aver vinto una partita importantissima, ma sono orgoglioso del gruppo"





Lazio senza paura? "Avevo chiesto tantissima personalità e abbiamo giocato come l'abbiamo preparata".