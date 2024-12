Dopo il pareggio contro l'Atalanta, Alessio Romagnoli ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel anche di Marco Baroni e per il tecnico sono stati solo complimenti: "Siamo riconoscenti al mister intanto perchè una persona buonissima e poi è un tecnico preparato, con grandi concetti; ci dà quell'equilibrio che a noi serve e noi o ripaghiamo giocando anche per lui. L'importante è che tutti remino dalla stessa parte come sta accadendo".