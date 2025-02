Lazio, Isaksen: "Sono felice qui, il gol arriverà"

Tra i protagonisti di Lazio-Monza 5-1, pur non avendo segnato, c'è stato anche Gustav Isaksen: "In questa squadra è facile giocare perché ci sono tanti calciatori molto forti e sono felice. Sento la fiducia di Baroni e in questo momento mi sento molto bene. Mi manca fare gol, ma arrivo più spesso in area di rigore e arriverà". La rete è un dettaglio non trascurabile, ma le prestazioni non mancano: "Il mister mi ha detto che devo arrivare a 10 gol in stagione, ma prima viene la squadra. Non mi interessa fare 5 o 10 gol, devo aiutare la squadra anche in fase difensiva ma per farlo devo anche fare assist o gol".