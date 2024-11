LAZIO, 13 MARCATORI DIVERSI IN SERIE A COME L'INTER

Nel grande e sorprendente avvio della Lazio c'è un numero che delinea i motivi del successo e conferma l'ottimo lavoro di Marco Baroni, capace di coinvolgere tanti giocatori nel progetto e sfruttare le loro caratteristiche per far rendere la squadra sul piano del gioco e dei risultati. Si tratta del numero di calciatori capaci di andare a segno. Su 27 gol segnati in Serie A, la Lazio ha mandato a bersaglio bel 13 protagonisti diversi. Lo stesso numero dell'Inter.