La Spagna applaude l'Atalanta: "Con il Real super partita"

La Spagna applaude l'Atalanta che, a Bergamo, contro il Real Madrid ha subito la prima sconfitta stagionale in Champions, ma é uscita dal campo a testa alta ed accompagnata dagli applausi dei propri tifosi. "Finalmente il tridente", sottolinea As, notando che il successo madrileno ha coinciso con la prima partita della stagione che ha visto andare a segno contemporaneamente Mbappé, Vinicius e Bellingham. Ma anche il successo sulla capolista della Serie A, imbattuta da tre mesi, ha portato un nuovo infortunio, quello di Mbappé, fermato da un problema muscolare poco dopo aver aperto le marcature. "Ancelotti ha trovato la chiave" titola ancora As, mentre Marca aggiunge che solo con una prova di dedizione e rispetto per l'avversario il Real poteva tornare dall'Italia con i tre punti. Mundo Deportivo sottolinea che "il Real soffre molto, ma batte l'Atalanta". Madrileni dominanti fino al gol di Mbappé, secondo il giornale catalano. "Da lì in poi, il Real Madrid si è chiuso in difesa e questo ha dato all'Atalanta la spinta per affacciarsi molto spesso davanti alla porta di Courtois. Con Lookman e Bellanova sulle fasce e De Ketelaere a dirigere le operazioni - scrive MD - i nerazzurri per tutto il primo tempo si sono però scontrati con l'ordine difensivo della squadra ospite", fino a trovare il momentaneo pareggio dal dischetto.