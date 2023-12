La moviola di Salernitana-Milan: mani di Fazio non è da rigore

© sportmediaset

Pochi episodi in Salernitana-Milan e nessun grande dubbio. I rossoneri hanno protestato per un mani in area di Fazio su conclusione da fuori di Leao a inizio partita ma, come spiega il nostro Andrea De Marco, "il movimento del braccio del difensore della Salernitana è stato giudicato congruo", motivo per cui il Var ha deciso di non chiamare Doveri al monitor. Proteste invece di Filippo Inzaghi per la punizione da cui nasce il gol di Tomori, ma anche in questo caso la decisione dell'arbitro è corretta: "La spinta di Mazzocchi su Leao è evidente e fallosa".