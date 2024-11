LA FIORENTINA SORRIDE: GUDMUNDSSON SI ALLENA IN GRUPPO

La Fiorentina prosegue la preparazione della trasferta di domenica a Como e arrivano buone notizie per Raffaele Palladino che, fatta eccezione per Amir Richardson infortunatosi durante il ritiro con la propria rappresentativa, può contare sul gruppo al completo: è tornato ad allenarsi con i compagni anche Albert Gudmundsson che sembra quindi aver smaltito la lesione alla coscia destra rimediata a fine ottobre, nei primi minuti della trasferta di Lecce. Difficile al momento ipotizzare un suo impiego già domenica, anche se non è escluso a questo punto che l'attaccante islandese venga convocato e parta dunque con la squadra. L'obiettivo del tecnico viola è averlo pronto per la sfida contro l'Inter in programma l'1 dicembre al Franchi.