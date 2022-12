L'ex Juve e Cagliari Fabian O'Neill ricoverato in fin di vita a Montevideo

Secondo quanto riportano il quotidiano uruguaiano Subrayado e un tweet del giornalista Sebas Giovinelli, l'ex calciatore della Juventus e del Cagliari, Fabian O'Neill è stato ricoverato d'urgenza in Uruguay e ora versa in gravi condizioni in terapia intensiva. I medici stanno cercando disperatamente di salvargli la vita. La famiglia ha chiesto a di pregare per lui. L’ex giocatore era già stato ricoverato d’urgenza nel luglio del 2020 per problemi al fegato e alle vie urinarie.