Dopo aver perso Djimsiti per un trauma alla caviglia, secondo infortunio in casa Atalanta durante il match di campionato con l'Udinese valido per la dodicesima giornata di Serie A. Gli orobici sono stati costretti a sostituire Davide Zappacosta nell'intervallo per un "risentimento muscolare al polpaccio sinistro", fa sapere la società lombarda. Al suo posto è entrato Raoul Bellanova.