L'Aquila calcio, al via la campagna di equity crowdfunding: così gli abruzzesi vogliono stupire l'Italia

L'INIZIATIVA

Attualmente in Serie D, il club ha varato un piano quinquennale: coinvolto Ghirelli, il progetto ha anche un forte scopo sociale

© L'Aquila L'Aquila calcio si conferma un autentico modello nel panorama calcistico italiano. Salvato dal fallimento nel 2019 dagli stessi tifosi che ne sono diventati azionisti, il club militante in Serie D rilancia le proprie ambizioni per fare le cose in grande. Come? Varando un piano quinquennale per raggiungere la Serie B (entro il 2027) grazie a una campagna di equity crowfunding che permette a tutti di diventare soci e quindi di aumentare la base societaria. Un modo per dare ulteriore solidità finanziaria al club in un settore, quello calcistico, pesantemente indebitato.

Il progetto di raccolta proseguirà fino al prossimo 7 maggio: è possibile diventare soci in modalità differenti in base alla cifra versata al momento dell'acquisto. L'iniziativa, importante sottolinearlo, va però oltre il campo: la campagna di crowfunding è funzionale anche al progetto di ristrutturazione del nuovo stadio Gran Sasso (in futuro raggiungerà la capienza di 7.500 posti) ma non solo. In programma c'è anche l'edificazione di un nuovo centro sportivo e di un Academy Center. Si darà quindi vita a un vero e proprio nuovo polo cittadino, a conferma anche della vocazione sociale e urbana del piano d'azione.

L'Aquila calcio, l'unica realtà del Bel paese interamente di proprietà della tifoseria, può contare anche sull'esperienza di Francesco Ghirelli, 75enne ex numero uno della Serie C e attuale presidente onorario degli abruzzesi. Con il suo aiuto gli aquilani puntano a raggiungere la cadetteria nel 2027, anno del centenario del club. Il tutto rispettando i parametri economici imposti dalla Figc ed evitando di accumulare debiti: una assoluta rarità sul suolo italiano.