Kalulu o Thiaw, questo è il problema: chi ferma la Thu-La?

VERSO INTER-MILAN

Pioli deve scegliere le marcature per il derby: il francese è più rapido, il tedesco più forte fisicamente. Ma le caratteristiche degli interisti possono mettere in crisi il tecnico rossonero

Il dilemma non è soltanto amletico, è anche o soprattutto uno dei tanti temi di un derby che darà la prima misura delle ambizioni scudetto di Inter e Milan: come farà Stefano Pioli a fermare la Thu-La? La squalifica di Tomori, espulso contro la Roma, costringerà il tecnico dei rossoneri a rivedere le marcature su Lautaro Martinez e Thuram e a lavorare per individuare il miglior accoppiamento possibile. Detto che in ogni caso uno tra Kalulu e Thiaw sarà in qualche modo snaturato (entrambi amano giocare da centrodestro della difesa), il nodo principale riguarda le caratteristiche dei due centrali: più scattante il primo, più forte fisicamente il secondo, il tutto a fronte di due attaccanti completi e in grado di mettere in difficoltà chiunque.

I precedenti (quando Kalulu giocava in coppia con Tomori per intenderci) lascerebbero supporre che a Pierre sia affidato il Toro e che tocchi a Thiaw il compito di arginare Thuram. Fisicamente si abbinano abbastanza, anche se il "figlio d'arte" nerazzurro oltre a una struttura imponente ha una velocità superiore a quella del tedesco del Milan.

In ogni caso i rossoneri dovrebbero difendere di posizione, quindi attenzione ai movimenti degli attaccanti di Inzaghi, in particolar modo proprio a Thuram, che ama andarsi a cercare spazi in profondità e, se seguito dal diretto avversario, potrebbe liberare spazi importanti in mezzo per gli inserimenti dei centrocampisti, tra l'altro non una novità proprio nei derby tra Inter e Milan (ricordate Brozovic e Mkhitaryan lo scorso anno?).

A risolvere il problema ci dovrà pensare Stefano Pioli che sa di poter andare in difficoltà sul suo lato di destra, dove Pulisic è meno adatto alla fase di copertura rispetto ai suoi predecessori (Saelemaekers e Messias) e Dimarco potrebbe quindi trovarsi spesso nell'uno contro uno con Calabria. Ma questo è il conto da pagare alla voglia di essere pericolosi nella metacampo avversaria e tant'è.

Il nodo della sfida rimarrà il centrocampo, ma le ripartenze potrebbero spostare gli equilibri. Il Milan ama palleggiare più dell'Inter che, proprio in questa prima fase della stagione, ha evidenziato un grande salto di qualità nel ribaltamento dell'azione una volta recuperata palla. Le mezzali che accompagnano gli attaccanti allargheranno il campo favorendolo, ma il discorso vale anche per i nerazzurri perché nessuno, in Italia, sa uscire in velocità come il Milan. La sensazione è che dentro molta tattica, Inzaghi e Pioli si sfideranno faccia a faccia senza risparmiarsi. E' il calcio europeo che mai come quest'anno sembra essere molto milanese. Lo insegna la Champions e Inter e Milan, un anno fa, l'hanno onorata eccome...