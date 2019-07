Trezeguet ubriaco al volante: via la patente

18/07/2019

L'ex calciatore francese, David Trezeguet, è stato multato e denunciato dalla polizia, a Torino, per essere stato trovato al volante con un tasso alcolico superiore al consentito. Per Trezeguet, secondo quanto si è appreso, è anche scattato il ritiro della patente. L'episodio è successo mercoledì sera. Trezeguet, attaccante della Juventus e della nazionale transalpina, era alla guida della sua Jeep ed è stato fermato in via Po da una pattuglia della squadra volanti. Durante il controllo ha discusso a lungo con gli agenti.