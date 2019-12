Supercoppa italiana, Juve. Sarri convoca anche Chiellini

La Juve parte per Riad, sede della sfida contro la Lazio per l'assegnazione della Supercoppa Italiana, e nella lista dei convocati diramata da Maurizio Sarri c'è un nome a sorpresa. Una grande sorpresa! Tra i bianconeri presenti figura infatti anche Giorgio Chiellini! Recupero accelerato? No, purtroppo per i tifosi bianconeri non si tratta di questo, il ritorno in campo del difensore bianconero avverrà nei tempi previsti, ma Sarri ha lo ha voluto con sè proprio perché in gioco c'è il primo trofeo stagionale e qualora la Juve riuscisse ad alzarlo è giusto che anche Chiellini sia sul palco delle premiazioni. Fuori, invece, l'infortunato Khedira. Questi i convocati della Juve

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon. Difensori: De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, Demiral. Centrocampisti: Pjanic, Ramsey, Matuidi, Emre Can, Rabiot, Bentancur. Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Cuadrado, Pjaca, Higuain, Bernardeschi.