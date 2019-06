Sarri-Juve, Capello promuove la scelta: "Farà bene anche in bianconero"

17/06/2019

Archiviata l'era Allegri, dunque, per Capello alla Juve ora inizia un altro capitolo. "Certamente con l'arrivo di Sarri si punta a un salto qualità, anche se pure sotto Allegri la Juve ha giocato un ottimo calci in certi momenti - ha precisato l'ex allenatore di Milan e Juventus -. No so cosa vuol dire giocare bene se poi non si raggiungono i risultati". Quanto alle polemiche e alle perplessità legate proprio al passaggio di Sarri in bianconero, Capello minimizza: "Non sono sorpreso. Gli allenatori sono ormai professionisti e non si può pensare di essere fedeli solo a una maglia". "Lo stesso Mourinho disse mai più in Premier se non al Chelsea e poi andò a guidare il Man United", ha aggiunto a sostegno del suo pensiero.



E a proposito di "bandiere", Capello a Radio Anch'Io ha parlato anche dell'addio di Totti alla Roma e dell'arrivo di Boban al Milan. "Sono sorpreso dalla decisione di Totti, forse non riuscendo a essere incisivo ha deciso lasciare - ha spiegato, parlando del Pupone -. Fare il dirigente è un'altra cosa che essere giocatore". "I tifosi saranno con Totti - ha proseguito -. Non so perché la società non è riuscita a gestire la situazione. Ci sono sempre due verità e bisogna capire tutte e due le versioni". "Quando fai il dirigente incidi meno, è un lavoro diverso", ha aggiunto Capello.



Poi sul ritorno di Boban in rossonero: "Sono sorpreso dall'arrivo di Boban al Milan perché alla Fifa aveva già un certo peso, era secondo solo a Infantino". E sempre legato al Milan, Capello poi ha detto la sua sul futuro di Cutrone: "La domanda che ci si dovrebbe chiedere è se ce ne sono di meglio in giro. Se hai un giocatore così, che anche quando va in panchina non si lamenta, è una cosa molto importante".



Infine capitolo campionato. "L'anno prossimo penso che sarà un campionato più equilibrato. L'Inter, se Conte riesce ad inquadrarla subito, è una buona squadra, ma gli manca qualcosa - ha spiegato Capello -. Deve ricreare un gruppo, una certa voglia". "Mi piace molto il Napoli, se acquista Manolas avrebbe una difesa fortissima e a livello offensivo, di gioco, nell'ultima parte di stagione si è vista la mano di Ancelotti", ha concluso.