Juventus, Pogba: "Anno complicato, ma mentalmente sto meglio grazie ai tifosi"

JUVENTUS

Il francese ha voluto mandare un messaggio ai suoi fan al termine di una stagione fortemente condizionata dagli infortuni

Paul Pogba ha voluto mandare un messaggio ai suoi tifosi al termine di una stagione difficilissima per lui. Tornato alla Juventus in estate e accolto dall'entusiasmo del popolo bianconero, il francese lo ha ripagato con appena 10 presenze stagionali a causa dei lunghi infortuni: "È stato un anno complicato, fisicamente ho avuto molti problemi - le sue parole affidate a Instagram -. Ora non mi resta che essere paziente. Sto meglio mentalmente grazie ai tifosi e alla Juventus e questo mi spinge a rientrare il prima possibile. È stato un anno in cui ho imparato molto, mi aiuterà a tornare più forte".

IL MESSAGGIO COMPLETO DI POGBA

"Ciao a tutti, penso che sia il momento adatto per esprimermi dopo questo lungo periodo di silenzio. Innanzitutto, un riassunto della mia stagione: è stato un anno molto, molto complicato, con dei problemi col calcio e sul campo. Come sapete, per quanto riguarda l'esperienza sul campo, è stato davvero difficile per me... Ciò che è successo è stato duro, soprattutto mentalmente. Ho cercato di rifugiarmi in quello che amo: giocare a calcio, lavorare sul campo, ma questo non è stato possibile, perché fisicamente ho avuto un bel po' di sfortuna. Adesso non mi resta che essere paziente. Ma già oggi, ecco, mentalmente va molto meglio. Intanto grazie a Dio, va tutto bene, cerchiamo di restare positivi, avere fede. Grazie anche a voi, tifosi, grazie allo stadio, alla società, che mi hanno sempre sostenuto e accompagnato. È grazie a voi che riesco a tenere alto il morale, mi spingete a ritornare il prima possibile, al meglio delle mie possibilità. Quest'anno è stato un anno da non dimenticare, ho imparato molto, ho acquisito molta esperienza con tutto ciò che è successo e penso che mi aiuterà a ritornare ancora più forte. Grazie mille a tutti voi, al vostro sostegno. Io mentalmente, fisicamente, farò del mio meglio per tornare al top, tornare sul campo per aiutare la mia squadra, la società, e conquistare un titolo, perché è per questo che sono venuto. Ecco, solo per dirvi che non mollo, non mi do per vinto. Darò il massimo, grazie ancora a tutti".