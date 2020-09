Morata papà per la terza volta: la moglie Alice ha dato alla luce Edoardo

Alvaro Morata è diventato papà per la terza volta. La moglie Alice Campello ha dato infatti alla luce Edoardo. "Grazie per avermi reso ancora l'uomo più felice del mondo", il messaggio postato su Instagram dall'attaccante spagnolo della Juve con le foto del nuovo arrivato in braccio ai genitori. La coppia, convolata a nozze nel giugno 2017 a Venezia, ha già due figli, i gemelli Alessandro e Leonardo, nati nel 2018.