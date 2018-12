Mariella Scirea: "Gaetano li avrà perdonati, io no. Servono provvedimenti drastici"

03/12/2018

Intervenuta ai microfoni di Radio Anch'Io Sport, sulle frequenze di Radio 1, Mariella Scirea ha lanciato un messaggio alle istituzioni: "Questa volta non mi piace far finta di nulla, credo sia necessario prendere dei provvedimenti perché iniziano ad essere tanti questi episodi. Ci sono delle regole, ma vengono disattese e dare campo libero a queste persone non è un bel segnale per i giovani. Non basta solo il DASPO ma servono provvedimenti più drastici", ha proseguito.



"Guarderei queste persone negli occhi e penserei che non hanno sentimenti. Forse è la società di oggi che ci riduce così, ma il dolore che si prova va al di là del fatto personale- ha ammesso- Si è voluto colpire la Juve, non è un fatto personale nei confronti di Gaetano, vista la scritta anche contro le vittime dell'Heysel. Bisogna saper distinguere dalla buona tifoseria da quella becera, ma se non si dà un segnale questa nefandezza proseguirà. Spetta a chi è preposto a gestire il nostro calcio prendere provvedimenti".



L'ex difensore bianconero, morto nel settembre dell'89 a causa di un incidente stradale in Polonia, era amato da tutti. Anche per questo le scritte comparse al "Franchi" hanno stupito e fatto ancor più male alla moglie Mariella: "E' stato un fulmine a ciel sereno e non me lo aspettavo, sapendo quanto era amato dai tifosi juventini e da tutti gli altri appassionati per quello che ha rappresentato e per il suo comportamento come giocatore e come uomo".