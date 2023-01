La Juve: "Vialli, un pezzo di noi e della nostra storia"

CALCIO IN LUTTO

Il saluto del club al campione che ha regalato l'ultima Champions League ai bianconeri: "Di te abbiamo amato tutto". Del Piero: "Mio capitano. Sempre"

© ipp La Juventus è stata la squadra con cui Gianluca Vialli ha vinto più titoli: dallo scudetto alla Champions League, l'ultima coppa internazionale alzata dai bianconeri. E il club torinese ha scritto un toccante messaggio per la sua scomparsa.

Vedi anche sampdoria Morte Vialli, la lettera della Sampdoria: "Uno di noi, ora sei con Mantovani e Boskov" "Che tristezza infinita, Gianluca. Oggi, 6 gennaio 2023, arriva la notizia che speravamo di non ricevere mai. Ci lascia un campione, anzi, una leggenda, un grande uomo, un pezzo di noi e della nostra storia. Siamo stati con te da sempre, Gianluca: da quando arrivasti nel 1992 e fu amore a prima vista. Eri uno dei primi tasselli di una Juve che sarebbe tornata, proprio con te, in cima all’Europa. Di te abbiamo amato tutto, ma proprio tutto: il tuo sorriso, il tuo essere contemporaneamente campione e leader, in campo e in spogliatoio, il tuo essere adorabilmente guascone, la tua cultura, la tua classe, che dimostrasti fino all’ultimo giorno in bianconero. I nostri momenti più belli di quegli anni portano inevitabilmente a qualcosa che ti racconta: quell’esultanza, alla rimonta completata contro la Fiorentina nel 1994, quando tutto lo stadio era avvolto da un boato e tu no, prendesti la palla e dicesti “andiamola a vincere”. E sappiamo come andò a finire. Quella Coppa, che alzasti al cielo in una notte tiepida di Roma, intervallando con quell’attimo infinito un pianto dirotto che iniziò al momento del rigore decisivo. E quel pianto era il nostro: dolcissimo, inarrestabile", la lettera della Juve.

DEL PIERO: "NOSTRO CAPITANO. MIO CAPITANO. SEMPRE"