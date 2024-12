Juve, Motta: "Col Venezia come col City! Cambiaso out, Koopmeiners fondamentale"

Come stanno Vlahovic e Koopmeiners?

"Dusan ha fatto molto bene mercoledì, soprattutto nel secondo tempo. Sono contento per lui, per la prestazione e per il gol. Koopmeiners per noi è fondamentale. Mi piace vedere il suo linguaggio del corpo che è fantastico, il suo approccio mentale. È un grande giocatore, è difficile togliere uno come lui dal campo per tantissimi motivi. È un numero 10. Se andate a vedere il suo approccio mentale nella difficoltà è un numero 10. Se andate a vedere le azioni che fa nella difficoltà ancora lì lo fa in un modo fantastico e non ci sono lamentele, va in avanti, fa quello che deve fare e non vengo a scoprire il grande giocatore che è. Perché veramente l’ho visto già negli anni quindi per questo quando dico che è difficile toglierlo un giocatore così dal campo è per tante ragioni, per tanti motivi che alla fine lui rimane in campo e aiuta tantissimo la nostra squadra”.