L'errore di Allegri svela il reale obiettivo della Juve: vietato sottovalutare

L'ANALISI

La sfida con l'Inter del 4 febbraio rischia di trasformarsi come l'ultima spiaggia in ottica Tricolore

Due scelte tecniche rivelatesi azzardate e una marcia indietro pubblica sullo scudetto che fa riflettere. È Massimiliano Allegri a calamitare l'attenzione nel post Juve-Empoli, match finito 1-1 e che potrebbe costare carissimo ai bianconeri. "Niente è impossibile, ci vuole convinzione" aveva detto appena sette giorni fa il tecnico livornese per caricare l'ambiente dopo il netto successo di Lecce. Un'uscita che aveva ovviamente alzato le aspettative anche davanti ai media con conseguente depressione dopo il pari al cospetto dei toscani di Nicola.

Ieri invece Allegri ha preferito arretrare: "Non è questione della partita con l'Inter, è questione che noi dobbiamo arrivare al 25-26 maggio nelle prime quattro posizioni". Riecco riaffiorare il quarto posto, ormai consolidato, e la sfida con i nerazzurri del prossimo 4 febbraio. Snodo fondamentale che la Vecchia Signora potrebbe vivere alle spalle di Inzaghi e non più davanti come tutti speravano per mettere pressione a Lautaro e compagni. Lo scenario concreto è che la Juve si ritrovi a giocare al Meazza con un punto in meno e una gara in più dell'acerrima rivale: a quel punto con un ko vorrebbe dire salutare lo scudetto. E attenzione alla formazione: Rabiot e Chiesa, al rientro dagli infortuni, non saranno al meglio. Davanti quindi, disponibili a pieno solo Vlahovic e Yildiz.

Proprio quell'Yildiz, in grande forma, lasciato fuori all'Allianz per fare spazio a Milik, spedito fuori dall'arbitro Marinelli dopo meno di venti minuti. La scelta del turnover (da aggiungere pure la decisione di schierare Alex Sandro al posto del diffidato Danilo) non ha pagato: una mossa sbagliata da parte di Allegri, il quale, con i fatti, ha trasmesso concretamente l'idea di pensare già all'Inter sottovalutando così l'Empoli. Altro che quarto posto e "partita per partita": gli occhi erano puntati già avanti e all'Inter. Questa Juve però, non può permettersi di sottovalutare nessuno: un errore strategico che rischia di costare tantissimo.