Juventus: Vlahovic verso il recupero per il Milan, ma col Brasile va ko Danilo

Il serbo è tornato ad allenarsi col resto del gruppo, il difensore ko per un fastidio muscolare nella sfida tra i verdeoro e il Venezuela

© Getty Images La Juventus ritrova una pedina fondamentale in vista della ripresa del campionato: Dusan Vlahovic ha ripreso ad allenarsi con il resto del gruppo rimasto alla Continassa e procede spedito verso il pieno recupero per la sfida col Milan capolista, in programma domenica 22 ottobre. Il serbo aveva saltato le ultime due gare di campionato per un problema alla schiena, ma se non dovessero esserci ulteriori intoppi sembra lui il candidato numero uno a guidare l'attacco di Allegri nel big match con i rossoneri.

Al suo fianco potrebbe tornare anche Federico Chiesa, che continua a lavorare a Coverciano con l'obiettivo di essere a disposizione del ct Spalletti per il match di qualificazione a Euro 2024 contro l'Inghilterra, martedì sera a Wembley, e dunque ritrovare il suo posto da titolare anche in bianconero.

Brutte notizie arrivano invece dal Brasile: Danilo è uscito poco prima dell'intervallo nel match di qualificazione ai Mondiali 2026 tra il suo Brasile e il Venezuela, a causa di un fastidio muscolare alla coscia sinistra. "Conosco il mio corpo, appena è successo ho capito che mi ero fatto male - ha spiegato a fine gara -. Non ci sarò contro l’Uruguay". La speranza della Juve naturalmente è che si sia fermato in tempo e che possa comunque recuperare per la ripresa del campionato. La Juventus lo valuterà presto visto che il Brasile ha comunicato il rientro anticipato del difensore in Italia.

Verso il pieno recupero invece il connazionale Alex Sandro, anche lui come Vlahovic rimasto a lavorare a Torino dopo aver saltato le ultime 4 sfide a causa di un infortunio al bicipite femorale.

