Juventus, Sarri allo Stadium per il match contro il Napoli

Troppo forte la voglia di respirare l'aria dello Stadium, del primo big match stagionale e per di più contro il "suo" Napoli. Così Maurizio Sarri, pur cedendo ancora la panchina al vice Martusciello, è voluto andare comunque allo stadio per seguire la Juventus da vicino. I postumi della polmonite non sono ancora del tutto smaltiti ma il rientro è sempre più vicino. In tribuna allo Stadium anche Luciano Spalletti, ex allenatore dell'Inter, che proprio nelle scorse ore ha rifiutato un'offerta dall'Egitto.