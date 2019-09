Juventus, Ronaldo: "Lavoreremo sodo per raggiungere i nostri obiettivi"

L'impresa sfiorata in casa dell'Atletico Madrid in Champions League ha lasciato sensazioni contrastanti alla Juventus. L'eurogol mancato da Cristiano Ronaldo in pieno recupero ha spaventato i tifosi spagnoli, ma nonostante la rimonta subita l'ottimismo del fuoriclasse portoghese resta immutato: "Lavoreremo duro per raggiungere i nostri obiettivi" ha postato su Instagram.