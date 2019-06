Juventus, Ronaldo fuori dai guai: Kathryn Mayorga ritira l'accusa di stupro

05/06/2019

Incubo finito per Cristiano Ronaldo. Nei giorni in cui si parla moltissimo del caso Neymar, dagli Stati Uniti arriva una notizia che, se confermata, chiuderebbe definitivamente la storia del presunto assalto sessuale di CR7 nei confronti di Kathryn Mayorga. Stando a quanto riportato da Bloomberg, infatti, l'insegnante che nel 2018 denunciò il portoghese della Juventus per stupro avrebbe ritirato volontariamente l'accusa. Un problema in meno per CR7, che può dunque concentrare ogni energia nel Portogallo che stasera contro la Svizzera si gioca la finale di Nations League: diretta dalle 20.45 su Italia 1 e in streaming su Sportmediaset.it.