Juventus, Pirlo fa la conta dei danni. Tra infortuni e Covid

La Juventus fa la conta dei danni. In vista della sfida di San Siro di domenica prossima contro l'ex Antonio Conte c'è più di qualche ansia. Tra casi positivi al Covid-19 e infortuni certo Pirlo non dorme sonni tranquilli. Partiamo dalla sfida dello Stadium di ieri sera con la vittoria per 3-1 sul Sassuolo. I bianconeri hanno perso in avvio di match McKennie e poi anche Dybala. L'attaccante argentino messo fuori causa da un dolore al ginocchio sinistro (trauma contusivo con sospetto interessamento del collaterale interno), mentre il centrocampista statunitense è stato fermato da un problema di natura muscolare (già nei giorni scorsi aveva manifestato qualche fastidio allo psoas). Si attenderà l'esito degli esami, che saranno svolti in giornata, per capire l'entità dei due infortuni. Non sta bene nemmeno Chiesa che ha stretto i denti, ma il colpo durissimo subito da Obiang potrebbe aver conseguenze.

