Cristiano Ronaldo nella storia della Juventus: battuti Inzaghi, Higuain e Trezeguet

24/11/2018

Cristiano Ronaldo è già entrato nella storia della Juventus: con il gol alla Spal il portoghese è arrivato a quota 10 gol nelle sue prime 16 partite con la maglia bianconera. Un record per la Juve visto che, prima di CR7, il più veloce ad arrivare in doppia cifra era stato Filippo Inzaghi ma in 18 partite, più staccati Gonzalo Higuain (in 20 partite) e David Trezeguet (29 partite).