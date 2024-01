Juventus, ora funziona anche l'attacco. Inter avvisata: "Vogliamo lo scudetto"

L'ANALISI

Bianconeri in semifinale contro la Lazio coi gol degli attaccanti di scorta, messaggio ai nerazzurri

Non poteva ricevere un regalo migliore Massimiliano Allegri per festeggiare le 400 presenze sulla panchina della Juventus: semifinale di Coppa Italia raggiunta, nessun gol subito come chiesto dal tecnico in conferenza e soprattutto ottime risposte dagli 'attaccanti di scorta' (tre gol di Arkadiusz Milik e uno di Kenan Yildiz). Nella notte dello Stadium la Juve dimostra di essere in grande salute anche con le riserve e manda un messaggio all'Inter in chiave campionato: "Continuando così possiamo toglierci delle soddisfazioni. L'obiettivo è il quarto posto ma non possiamo dire che non sogniamo lo scudetto" ha dichiarato Perin dopo il match.

Dopo un girone di andata da soli 12 gol subiti ma solo 29 segnati e caratterizzato da tante vittorie di 'corto muso', Allegri negli ultimi giorni sta ritrovando la vena realizzativa dei suoi attaccanti e per la corsa al tricolore è una grande notizia. Senza Kean (con la valigia in mano), con Chiesa infortunato e con Vlahovic alle prese negli scorsi giorni con un leggero stato influenzale, il tecnico ha affidato l'attacco al classe 2005, al terzo gol tra i grandi, e a Milik, che ha rotto il digiuno che durava dal derby segnando una tripletta in 48 minuti: "Riserva di lusso? Non mi sento una riserva" ha detto il polacco, il primo a segnare 3 gol in una partita di Coppa Italia dopo un certo Alex Del Piero (18 anni fa contro la Fiorentina).

Dodici gol nelle ultime tre partite e con tutti gli attaccanti (a parte Chiesa) sul tabellino dei marcatori, i bianconeri arrivano al "momento clou" della stagione, come lo ha definito Allegri, divertendo e divertendosi. A meno di un mese dallo scontro diretto con l'Inter, il messaggio per i nerazzurri è chiarissimo: per lo scudetto c'è anche la Juve e per provare a conquistarlo il club si muoverà anche sul mercato di gennaio. Allegri ha chiesto un centrocampista, Giuntoli ha dato l'ok al colpo e il grande obiettivo si chiama Ederson.

