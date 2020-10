Juventus, McKennie positivo: squadra in isolamento fiduciario

JUVENTUS

Un altro caso di positività al coronavirus nelle file della Juventus. Si tratta di Weston McKennie, che era rimasto a Torino durante questa pausa per le nazionali: "Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 del giocatore Weston McKennie - si legge nella nota ufficiale del club - In ossequio alla normativa e al protocollo il gruppo squadra entra da questa sera in isolamento fiduciario. Questa procedura permetterà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita, ma non consentirà contatti con l'esterno del gruppo. La Società è in costante contatto con le autorità sanitarie competenti".

I bianconeri tornano dunque nella 'bolla', come era successo in occasione dei due casi di positività tra i membri dello staff emersi prima della sosta. La notizia della positività di McKennie fa però suonare un campanello d'allarme più grosso, perché il texano in questi giorni si è regolarmente allenato con gli altri compagni rimasti alla Continassa, come Morata e Arthur.

Nel frattempo il club ha comunicato la positività al Covid-19 di altri due componenti del gruppo squadra Under 23, che si trovava già in isolamento fiduciario dopo la positvità del tecnico Lamberto Zauli: si tratta del giocatore Luca Rosa e di un membro dello staff.