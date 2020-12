Juventus già al lavoro alla Continassa. CR7 andrà in isolamento

LA RIPRESA

Andrea Pirlo ha ritrovato i suoi ragazzi alla Continassa, oggi pomeriggio, per il primo allenamento dopo la mini-pausa post Fiorentina. Il tecnico ha diretto una sessione tra parte atletica e parte tecnica, mentre lo staff medico si è occupato di valutare gli acciaccati: Arthur dopo la botta contro l'Atalanta, Chiellini dopo i numerosi fastidi muscolari che lo hanno frenato nella prima parte di stagione, De Ligt per lo stop che ha accusato nel finale contro i viola. E poi c'è Demiral, che stava recuperando già prima di Natale e ora punta l'Udinese, la sfida che aprirà il 2021 della Juventus in programma domenica 3 gennaio all'Allianz Stadium. Lo spettacolo dei Globe Soccer Awards ansa

Come da protocollo, è stata anche una giornata di tamponi. Così come lo sarà domani.

Discorso diverso per Cristiano Ronaldo che, dopo il ritorno da Dubai per la consegna del premio come miglior calciatore del secolo, rimarrà in isolamento e solo dopo i tamponi di rito sarà disponibile per tornare ad allenarsi. Pirlo, dunque, conta di avere tutti a disposizione entro mercoledì.