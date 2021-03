Juventus, Demiral positivo al Covid: niente derby e Napoli

TURCHIA

Il difensore si sarebbe contagiato nel ritiro della Turchia, la Juve chiede che rientri a Torino

La Juventus ritrova Dybala per il derby contro il Torino ma perde Merih Demiral. Il difensore turco era stato convocato in nazionale per le qualificazioni mondiali nonostante fosse fermo per infortunio nella speranza di recuperarlo per Turchia-Olanda, ma non ha mai giocato e una volta chiusa la finestra nazionali è emerso che il 23enne è risultato positivo al Covid. Demiral starebbe bene, a parte qualche piccolo sintomo, e dovrebbe rientrare in Italia con un volo sanitario per poi restare in isolamento a Torino. Getty Images

Da parte della Juventus per ora nessuna comunicazione, dato che il giocatore al momento non è con il club, ma ora il problema è tutto di Andrea Pirlo, che sperava di riavere tutti a disposizione dopo la sosta per le nazionali. E invece dopo la notizia della squalifica di Buffon è arrivata anche quella della positività di Demiral, che salterà sicuramente il derby con il Torino, il recupero col Napoli di mercoledì prossimo e anche la gara col Genoa.

Il turco era fermo dall’11 marzo per una lesione al retto femorale della gamba destra e sperava di rientrare per il derby, invece dovrà stare ancora ai box. Per fortuna dei bianconeri Bonucci, Chiellini e De Ligt sono disponibili.

