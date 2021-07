Juventus, Cristiano Ronaldo si allena. Domani il ritorno a Torino

Allenamento fatto e tutto pronto. Cristiano Ronaldo sta per tornare a Torino. Il suo arrivo è previsto per domani. Il portoghese si aggregherà così alla squadra lunedì non prima delle visite mediche al J Medical. La Juventus si sta allenando alla Continassa agli ordini di Massimiliano Allegri. CR7 si è fatto ritrarre sorridente con il kit del nazionale portoghese.