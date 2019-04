Juventus, Cristiano Ronaldo in silenzio dopo l'Ajax

17/04/2019

È tornato il prima possibile dall'infortunio segnando sia all'andata che al ritorno, è stato lui a consentire alla Juventus di giocare i quarti di finale con la tripletta all'Atletico Madrid: cosa vuoi dire a Cristiano Ronaldo ? Nulla, che poi è la stessa scelta fatta dal portoghese. Silenzio radar sia dopo la partita che sugli account social. In silenzio per digerire meglio una brutta sconfitta e, forse, trovare le giuste parole per ripartire.

Dopo lo 0-2 del Wanda Metropolitano il portoghese si era limitato ad un breve scambio di "gentilezze" con i giornalisti spagnoli, facendo poi però sentire la propria voce di prima mattina su Twitter e Instagram: "Serata difficile, ora crediamoci". Questa volta la delusione è troppo grande per esporsi immediatamente, ciò non toglie che l'attesa per il verbo del campione sia tanta e i tifosi bianconeri in primi sono ansiosi di sapere come sta, cosa pensa. Ieri, comunque, CR7 è uscito dallo Stadium con un'espressione serena, senza particolari nervosismi.