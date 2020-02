Juventus, Cristiano Ronaldo: "Arrabbiato per Lione, ma passeremo il turno"

L'INTERVISTA

Arrabbiato, ma fiducioso. La sconfitta di Lione in Champions League non è andata giù a Cristiano Ronaldo, ma il fuoriclasse della Juventus guarda avanti: "Può capitare perché in quella competizione tutte le partite sono difficili, ma sicuramente non siamo contenti. Siamo arrabbiati, ma c'è il ritorno in casa e siamo molto fiduciosi di poter ribaltare il risultato e passare il turno".

Prima di pensare alla sfida di ritorno in Champions però Ronaldo vuole concentrazione sulle altre sfide, prima l'Inter per il campionato e poi il Milan per la finale di Coppa Italia: "La nostra priorità adesso è vincere le prossime partite. Poi penseremo alla Champions. Siamo sereni, concentrati e pronti per le prossime partite. Non abbiamo paura di uscire" ha ribadito a Sky.

Poi però il discorso torna al ko in terra francese: "La Champions è la competizione più difficile del calcio, tutte le squadra sono complicate, non ci sono partite facili, ma come ho detto abbiamo la partita di ritorno che giocheremo in casa davanti ai nostri tifosi. Siamo fiduciosi, nel calcio può succedere. Siamo dispiaciuti per la sconfitta di Lione, ma giocheremo in casa, non vedo l'ora. Sono convinto che passeremo il turno."