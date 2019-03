Juventus, Cristiano Ronaldo alla Continassa per nuovi controlli

28/03/2019

Cristiano Ronaldo è arrivato intorno alle 10 alla Continassa dove i medici della Juventus lo sottoporranno ad una visita per valutare l'entità dell'infortunio rimediato con il Portogallo . Secondo gli esami fatti in nazionale, il portoghese avrebbe una "lesione di apparente modesta entità" ai flessori della gamba destra. L'obiettivo è rientrare in due settimane, in tempo per l'andata dei quarti di Champions contro l'Ajax.

Ieri CR7 ha fatto una breve tappa a Barcellona per un impegno personale con lo sponsor per poi atterrare all'aeroporto di Torino-Caselle intorno alle 20. Oggi le sue condizioni fisiche saranno valutate dallo staff medico bianconero mentre, per la prima volta dalla sosta per le nazionali, Allegri riavrà a disposizione l'intero gruppo per gli allenamenti in vista di Juventus-Empoli di sabato.