Juventus, CR7 segna ed è capocannoniere: l'esultanza è per Georgina

25/11/2018

La Juventus non si ferma più (12esima vittoria in 13 gare e miglior inizio di sempre in Serie A ) e come lei neanche il suo uomo simbolo, Cristiano Ronaldo , che con la rete segnata alla Spal , la decima in totale da quando veste bianconero, non solo è diventato capocannoniere del campionato con 9 centri, ma è anche entrato di diritto nella storia della Vecchia Signora, mettendosi alle spalle campioni del calibro di Inzaghi, Trezeguet e Higuain.

Un gol speciale che significa la quattordicesima stagione di fila in doppia cifra per il fenomeno portoghese, che battendo Gomis ha aggiunto un'altra vittima alla sua collezione (le squadre contro cui ha segnato, con la Spal, diventano 140) e si è confermato il miglior realizzatore d’Europa in questo 2018 (31 reti nell'anno solare), un gol speciale che dunque meritava una dedica speciale.

Infatti dopo il solito e ormai famosissimo "Siiiuuuu", che lo Stadium ha accompagnato vocalmente come quasi sempre accade, il portoghese si è fermato, ha guardato in alto verso la tribuna dove era seduta la sua fidanzata Georgina e si è esibito in un paio di squat, chiaro omaggio ad un video pubblicato circa un mese fa dalla donna su Instagram. Un video che la modella, alle prese con i bambini, aveva dedicato proprio a CR7. "Mandiamo tutta la nostra energia a papà e alla Juventus" aveva scritto prima di Manchester United-Juve Georgina e a circa un mese di distanza il 5 volte Pallone d'Oro (a proposito Paratici ha dichiarato "mi sembrerebbe strano che non lo vincesse") ha ricambiato: dopo gli addominali mostrati nella partita dell’Allianz contro i Red Devils, un’altra dedica speciale per lei, che come sempre era presente in tribuna allo Stadium. Vista la continuità con cui va in gol Ronaldo, bisognerà aspettare poco per vederlo esultare di nuovo. In che modo? Meglio tenere monitorati i profili social della fidanzata.