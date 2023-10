Juventus, ansia per Chiesa: Allegri spera di averlo almeno in panchina

VERSO MILAN-JUVE

L'ex viola verrà valutato giorno per giorno in vista della sfida di San Siro. Problema rientrato per Vlahovic, che farà coppia con Kean o Milik

Sono ore di attesa in casa Juventus in vista della ripresa del campionato. Max Allegri deve capire chi avrà a disposizione per domenica sera, quando a San Siro ci sarà la sfida con il Milan. E parlare di emergenza a pochi giorni dal big-match rischia di non essere esagerato. E' già certa l'assenza di capitan Danilo, che va ad aggiungersi a quelle forzate di Pogba e Fagioli, oltre a De Sciglio, alle prese con il recupero dal brutto infortunio della scorsa stagione. Il grosso problema, però, riguarda l'attacco, visto che i due titolari, Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, sono tutto tranne che in buone condizioni.

Vedi anche juventus Juventus, lesione al bicipite femorale per Danilo: out almeno 15 giorni I maggiori dubbi riguardano proprio Chiesa. L'ex viola è rientrato in anticipo alla Continassa dalla Nazionale, ma non si è sottoposto a nuovi esami per il problema muscolare (affaticamento a una coscia) accusato prima del derby. Per lui il programma prevede fisioterapia e lavoro in palestra, con le sue condizioni che verranno valutate giorno per giorno. Quasi impossibile vederlo titolare contro il Milan, a Torino sperano di averlo almeno in panchina.

C'è più ottimismo, al contrario per Vlahovic. Il serbo è rimasto a casa per recuperare dal mal di schiena e, salvo peggioramenti inattesi, dovrebbe essere a disposizione. La sua presenza alla Continassa non è in dubbio come pure quella al Meazza, dove dovrebbe fare coppia con Kean o Milik.