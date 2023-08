Juventus, Allegri: "Vlahovic? Sono contento di lui ma di fronte a offerte importanti valuta il club"

JUVENTUS

Il tecnico bianconero sul futuro dell'attaccante, che ha firmato una doppietta alla Next Gen, e il possibile scambio con Lukaku

© ipp "Se Vlahovic ci sarà alla prima con l'Udinese o alla fine del mercato? Sono contento di lui e della rosa che ho a disposizione, con un parco attaccanti importante. Poi come ho già detto io e anche Giuntoli, Vlahovic è un centravanti della Juve ma di fronte a offerte importanti valuterà la società, che ha l'obiettivo di diventare un club sostenibile. Io faccio l'allenatore". Così il tecnico bianconero Max Allegri sulla posizione dell'attaccante serbo, al centro della trattativa per uno scambio con Lukaku con il Chelsea, dopo l'amichevole vinta contro la Next Gen.

"Dusan sta lavorando bene, ha avuto momenti di difficoltà fisica ma ha recuperato - ha proseguito Allegri - Sono contento per lui e anche per Kaio Jorge, sta tribolando da due anni ed è un piacere rivederlo giocare a calcio, ha le movenze del grande giocatore. Spero riesca a superare l'infortunio, ha la possibilità di fare una grande carriera". E ancora: "Juve già da scudetto? "Parlarne ora non ha senso, parliamo di lavorare e di crescere. Il non giocare in Europa non so se è un vantaggio o uno svantaggio, di certo farlo è più bello. Ma prendiamola come opportunità per lavorare durante la settimana".