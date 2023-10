Juve, Vlahovic verso il forfait nel derby: ancora a parte per la lombalgia

VERSO JUVENTUS-TORINO

L'attaccante serbo non è ancora rientrato in gruppo: venerdì la decisione definitiva, ma cresce il pessimismo

Sono ridotte al lumicino le speranze di vedere in campo Dusan Vlahovic nel derby di Torino in programma sabato alle 18. Anche nella giornata di giovedì l'attaccante della Juventus ha continuato a lavorare a parte a causa di una lombalgia che non gli dà tregua e in casa bianconera cresce il pessimismo con il passare delle ore. Allegri ha ancora la giornata di venerdì per decidere se convocare o meno Vlahovic, ma in questo momento è difficile ipotizzare anche solo una presenza in panchina.

Vlahovic, già assente contro l'Atalanta, è partito bene in questa stagione di Serie A dove ha già segnato 4 gol e dato grandi segnali di intesa con Chiesa. Il contrattempo occorso all'attaccante serbo apre le porte dell'11 titolare nel derby della Mole a Milik, anche lui al rientro dopo aver saltato la trasferta di Bergamo. L'attaccante polacco ha lavorato bene in settimana ed è in netto vantaggio su Kean, che contro l'Atalanta non ha saputo sfruttare la sua chance per la contemporanea assenza di Vlahovic e Milik.

VLAHOVIC E I PROBLEMI DI PUBALGIA La passata stagione in maglia Juventus, chiusa con 10 gol in 27 presenze in Serie A, è stata condizionata dai problemi di pubalgia che lo hanno tenuto lontano dai campi di gioco da fine ottobre a fine gennaio. Una volta rientrato in campo, Vlahovic ha segnato soli altri 4 gol in campionato. La vicenda plusvalenze, però, ha penalizzato la Juventus rimasta fuori dalle coppe europee sebbene sul campo avesse conquistato il diritto a partecipare alla Champions League. Ad agosto l'ex bomber della Fiorentina si è recato in Germania, a Monaco di Baviera, per una visita di controllo programmata per fare il punto sul suo stato fisico dopo i problemi di pubalgia.

VLAHOVIC E IL RINNOVO CON LA JUVENTUS Ottobre è un mese importante per Vlahovic in ottica rinnovo del contratto con la Juventus. Nei prossimi giorni è in programma un incontro tra Giuntoli e l'entourage dell'attaccante della Serbia: l'idea è quella di un prolungamento breve, di un anno fino al 2027, per spalmare parte del ricchissimo ingaggio dell'attaccante serbo (stipendio a salire da 7 a 10 milioni con picchi di 12,5 nell'ultima stagione).

JUVENTUS, LE ULTIME NEWS L'infortunio di Dusan Vlahovic è l'unico grattacapo per l'allenatore della Juventus Allegri, che può anche sorridere per il recupero di Kostic: l'esterno serbo si candida a una maglia da titolare per il derby contro il Torino, valido per l'ottava giornata di Serie A, e proverà a superare la concorrenza di Cambiaso.

