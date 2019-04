Juve, un punto per lo scudetto. La conferenza di Allegri LIVE

12/04/2019

LE ULTIME SULLA FORMAZIONE

Chiellini no. Proverà a esserci martedì. Emre Can pure. Matuidi, invece, non preoccupa ma andrà con tutta probabilità in panchina. E, può essere, al suo fianco troverà Cristiano Ronaldo. In campo invece chi ha più fame di minuti, Dybala ad esempio. O Kean, che poi potrebbe fare doppietta tre giorni dopo in Coppa. Già, la Champions. C'è sempre la Champions di mezzo. O davanti! Anche se poi, quella di domani per la Juve (e per Allegri) non è certo una partita come tante altre: al Mazza, contro la Spal, un punto significa andare oltre la leggenda, oltre tutti i record, significa infatti l'ottavo scudetto consecutivo, il quinto di fila targato Allegri (dopo i tre di Conte) e se vogliamo, perché l'uomo copertina è sempre lui, il primo di tricolore di CR7. Ma c'è anche l'Ajax che arriva martedì allo Stadium e c'è una semifinale di Champions da prendersi: e allora, con 20 punti di vantaggio sul Napoli, qualche calcolo (per una volta almeno) è lecito farlo e quindi aspettarselo anche dalla Juve.