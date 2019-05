Juve, terminato il vertice tra la dirigenza e Allegri

16/05/2019

Pomeriggio intenso in casa Juve con un vertice tra Allegri e la dirigenza al gran completo. Alla Continassa, il centro sportivo bianconero, Agnelli , Paratici e Nedved hanno fatto il punto della situazione con il tecnico. Due ore di riunione per capire se proseguire il rapporto o separarsi, ma le parti si sono lasciate senza prendere nessuna decisione. Domani è previsto un nuovo contatto, a questo punto quello decisivo. Tutte le piste restano insomma aperte, compresa quella di una rescissione consensuale che porterebbe all'immediato addio di Allegri.

LA GIORNATA

ORE 18:05 ANCHE AGNELLI E NEDVED LASCIANO LA CONTINASSA

Trenta minuti dopo Allegri anche Agnelli e Nedved hanno lasciato il centro sportivo della Continassa. Nessuna dichiarazione per i due dirigenti.



ORE 18 DOMANI NUOVO INCONTRO

Fumata grigia: Allegri e Agnelli si sono lasciati senza aver deciso nulla. Domani, infatti, è previsto un nuovo vertice, il terzo in tre giorni, che a questo punto dovrebbe essere quello decisivo.



ORE 17:30 L'INCONTRO È TERMINATO

Alle 17:30 Allegri ha lasciato la Continassa. Bocche cucite sull'esito dell'incontro con Agnelli e la dirigenza bianconera.



ORE 16:00 INIZIATO L'INCONTRO

Dopo l'allenamento della tarda mattinata di oggi per preparare la sfida con l'Atalanta, alla Continassa è iniziato il vertice decisivo tra la dirigenza bianconera e Allegri. Impossibile fare previsioni sull'esito dell'incontro.

In caso di rottura, le alternative portano a Deschamps, Pochettino e Guardiola in ordine di fattibilità.