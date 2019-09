Juve, Szczesny scherza: "Buffon e Alisson mie riserve, io sono il migliore della storia"

LA PROVOCAZIONE

L'ironia è una dote che certo non manca a Wojciech Szczesny, che al sito polacco Przeglad Sportowy si è autoproclamato miglior portiere di sempre: "Quando ero alla Roma il mio secondo era Alisson, che oggi viene considerato il miglior portiere al mondo - spiega il numero 1 bianconero -. Ora sono alla Juventus e Buffon, sicuramente il migliore della storia, è il mio sostituto". La conclusione, dunque, per Szczesny è soltanto una: "Questo - sottolinea con il sorriso - vuol dire che sono il miglior portiere del mondo e della storia del calcio".

Il portiere polacco poi si fa serio e racconta il rapporto con Buffon: "Allenarmi con lui è un'esperienza incalcolabile. Non è descrivibile quanto un portiere possa imparare allenandosi, parlando, osservando e condividendo le idee con lui. Dovrei essere stupido a non approfittare. Sono felice per il ritorno di Gigi, quando sono arrivato alla Juventus due anni fa sapevo che sarei stato il suo sostituto per un anno. Ora è consapevole del suo ruolo e la nostra relazione è eccellente".