Juve, Sarri: "Obiettivo vincere divertendosi e facendo divertire"

27/06/2019

"Vorrei che la squadra mantenesse alcune caratteristiche della squadra di Max, che ti dava anche la sensazione di poterla mettere sotto, poi improvvisamente ti dava la sensazione opposta - ha proseguito Sarri in panchina all'Allianz Stadium ai microfoni del canale bianconero - di avere questo tipo di capacità di resistere alle difficoltà e distruggere l'avversario in dieci minuti quando ci sono punti da raccogliere è troppo importante. Poi chiaro che la filosofia di gioco può essere diversa, ma non si deve perdere quel 99% di positivo che c'era nel modo di giocare nella Juventus di prima. Cristiano? E' più importante il giocatore per me che io per il giocatore, a meno che io non incontri un giocatore giovane che io possa migliorare e modellare. Che campionato sarà quest'anno? A livello di allenatori frizzante".