Juve, Ronaldo e l'invasione di campo: i figli diventano... pesi!

"Bambini, lasciate lavorare papà". Allenamento quotidiano nella sua casa di Madeira per Cristiano Ronaldo, che questa volta però è vittima di un'invasione... di campo: due dei suoi bambini infatti fanno di tutto per distrarlo. E allora ecco che l'asso portoghese della Juve trova la soluzione giusta, coi i bambini che diventano 'pesi' da sollevare per fare esercizio. E i piccoli Mateo e Alana si divertono tantissimo.