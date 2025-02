Juve, quanti dubbi in vista dell'Inter: Mckennie unica certezza, Cambiaso spinge ma non si allena con il gruppo

A centrocampo la coppia Locatelli-Douglas Luiz può essere separata: Khephren Thuram viaggia verso una maglia da titolare che in campionato gli manca dal 25 gennaio (sconfitta in casa del Napoli). Con il francese probabile che venga confermato l'ex Aston Villa, in netta crescita nelle ultime uscite. Detto della presenza scontata di Mckennie, davanti potrebbero riposare Nico Gonzalez e Yildiz. Possibile chance dall'inizio quindi per Conceiçao e Mbangula, coloro che hanno confezionato il gol vittoria in Champions. Vlahovic e Koopmeiners dovrebbero finire in panchina, con Kolo Muani unico terminale offensivo.