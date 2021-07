Juve, Nedved risponde a Sarri: “Il suo scudetto festeggiato poco”

JUVENTUS

Il vicepresidente bianconero: “Locatelli? È in vacanza…”

Durante la presentazione del calendario Serie A 2021/22, il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved è tornato sulle recenti dichiarazioni di Sarri e sulla stagione con il tecnico della Lazio alla guida dei bianconeri: "Da noi ha trovato una squadra forte, ha provato a fare il suo calcio e ci è riuscito vincendo lo scudetto. Vincere è una cosa per pochi, non per tanti, io sono stato molto contento di Maurizio e ci siamo trovati bene. Poi abbiamo diviso le nostre strade, a fine stagione si fanno valutazioni e gli auguro di trovarsi bene alla Lazio come è stato per me". Getty Images

Più difficile l'ultimo quarto posto piuttosto che lo Scudetto con Sarri? Viene chiesto al vicepresidente bianconero: "È vero, il suo scudetto si è festeggiato poco. Perché è sembrato naturale, sentivamo di essere molto scarichi e abbiamo diviso le nostre strade per dare ulteriori motivazioni alla squadra. Sì, abbiamo festeggiato il quarto posto per come è arrivato, Pirlo ha portato a casa la Coppa Italia e il quarto posto dopo tante sofferenze quindi sì, lo abbiamo festeggiato tanto".

Il ceco non si sbilancia però sul mercato: "Locatelli? È in vacanza. – ha detto - Non è giusto parlare col giocatore durante l'Europeo ed è un giocatore del Sassuolo, ci sarà tutto il tempo per affrontare il discorso. CR7 resterà? Sì, non abbiamo dal suo entourage nessun riscontro della sua volontà di andare via. Lo aspetteremo, il suo ritorno è previsto per il 25 luglio e quindi sarà da noi".

